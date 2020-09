Calciomercato Milan, è fatta per Bakayoko | Le ultime

Il Milan ha trovato l’intesa per l’acquisto di Bakayoko dal Chelsea. Manca davvero poco all’annuncio ufficiale.

Il Milan è molto vicino all’acquisto di Tiémoué Bakayoko. Il club rossonero si è già assicurato Sandro Tonali dal Brescia e ora vorrebbe consegnare a Stefano Pioli un altro centrocampista per garantire un mix di esperienza e gioventù. L’affare è vicino alla chiusura e si concluderebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Milan, arriva Bakayoko

Il Milan ha trovato l’accordo con il Chelsea per l’acquisto di Bakayoko: l’accordo prevede il pagamento di 3 milioni di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 30. Il centrocampista francese ha intenzione di vestire rossonero la prossima stagione e ha già trovato l’accordo sull’ingaggio per il primo anno di prestito. Va ancora trovata, però, l’intesa in caso di -probabile- riscatto.

In ogni caso, il Milan non ha intenzione di farsi trovare impreparato ed è per questo che ha nel mirino anche Boukabary Soumaré del Lille e Florentino Luis del Benfica. Quest’ultimo, però, sembra aver già un accordo con il Fulham, neopromosso in Premier League.