Calciomercato Juventus, Suarez in Premier | Club in pressing

La situazione in casa Barcellona è sempre più complessa. Alcuni ‘veterani’ della squadra potrebbero lasciare, tra cui Luis Suarez.

Il Barcellona in questa sessione di mercato potrebbe attuare una rivoluzione: da valutare la presenza di Messi, che ha annunciato di poter restare ancora per un altro anno. Assieme alla Pulce argentina, però, non è detto che rimanga anche Luis Suarez. Il centravanti uruguagio è nel mirino della Juventus, ma anche un club di Premier League si è fatto avanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Romero | Annuncio UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Allan al’Everton | Comunicato UFFICIALE

Juventus, Suarez nel mirino del Leicester

Secondo quanto riferito dal portale ‘Don Balon‘, il Leicester ha messo nel mirino Luis Suarez. Brendan Rodgers, infatti, avrebbe intenzione di formare una coppia d’attacco di alto livello con Jamie Vardy. El Pistolero non rientrerebbe più nei piani di Koeman, dunque l’attaccante sta valutando tutte le opzioni possibili per la sua carriera. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, ma la Juventus è ancora forte sul giocatore, anche se il ‘problema’ è rappresentato dal mancato passaporto comunitario di Suarez. Le Foxes, intanto, avrebbero intenzione di offrire un biennale con opzione per il terzo. In modo tale da garantire all’attaccante continuità nel club e quindi continuare a far bene anche in Nazionale.

Il Barcellona vorrebbe monetizzare la cessione dell’attaccante incassando 30 milioni di euro, un prezzo decisamente troppo alto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto Pogba | Il piano e le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio da sogno | Tutti i dettagli