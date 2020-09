Calciomercato Juventus, svolta Suarez | C’è la data per il passaporto

Luis Suarez è il principale obiettivo di mercato della Juventus, pronta a preparare l’assalto definitivo. C’è un altro indizio importante

La Juventus starebbe lavorando in queste ore al prossimo colpo in attacco. Dopo l’ormai addio certo di Gonzalo Higuain, il club bianconero avrebbe messo nel mirino il noto attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez.

Calciomercato Juventus, si chiude per Suarez

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso centravanti blaugrana, per acquistare lo status da comunitario, sarebbe pronto a sostenere l’esame di italiano B1, terzo livello, che avrà luogo proprio nella città catalana la prossima settimana. La Juventus vorrebbe chiudere il nuovo innesto di assoluto valore da regalare ad Andrea Pirlo nel reparto offensivo: è diventata così una corsa contro il tempo per formalizzare in tempi brevi l’operazione entro il 5 ottobre, ultimo giorno di calciomercato. Al momento c’è fiducia intorno all’esito positivo dell’operazione dopo un po’ di allarmismo per il suo status da extracomunitario.

Il club bianconero avrebbe già trovato l’accordo per il contratto dell’uruguaiano sulla base di un triennale da 10 milioni circa a stagione:approfittando anche dei benefici fiscali lo stipendio lordo sarebbe di 15 milioni. Infine, la Juventus si è focalizzata sull’operazione Suarez con le altre piste che portano ad Edin Dzeko, Arek Milik e Edinson Cavani che si sono raffreddate improvvisamente.

La Juventus è fiduciosa per chiudere la trattativa per Luis Suarez: i prossimi giorni saranno decisivi.

