Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Clamoroso nome a sorpresa!

La Juventus continua a lavorare per il numero ‘9’ da mettere a disposizione di Pirlo e arriva una clamorosa rivelazione: né Dzeko né Suarez, nome a sorpresa.

Il rebus legato al prossimo attaccante della Juventus si infittisce: i bianconeri stanno avendo delle difficoltà ad arrivare a Dzeko e a Suarez. Per il bosniaco la complicazione maggiore è legata alla Roma, che non lo lascerà partire fino a quando non avrà trovato un sostituto. Il discorso relativo all’uruguaiano, invece, presenta un duplice problema: manca l’accordo col Barcellona per svincolarlo ed il passaporto comunitario potrebbe avere dei ritardi. I bianconeri, però, avrebbero un altra priorità per l’attacco: nome a sorpresa per Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo in attacco | Il ritorno di Morata!

Il prossimo numero ‘9’ della Juventus potrebbe essere un ‘vecchio’ numero ‘9’: Alvaro Morata. Intervenuto su ‘Radio Deejay’, Giovanni Branchini ha dichiarato a sorpresa: “Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che sono stati nominati fino ad ora. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko e non è Cavani. Per Moise Kean il discorso è differente, anche a livello di numeri. Io credo che la Juventus punterà sul ritorno di Morata”. L’attaccante spagnolo non ha mai nascosto che il ritorno a Torino sarebbe una destinazione gradita, la moglie è anche una grande amica di Georgina Rodriguez, e ora il trasferimento potrebbe diventare anche realtà.

Per riuscire ad arrivare a Morata, la Juventus dovrebbe mettere in preventivo una spesa di circa 50 milioni di euro per il cartellino, salvo l’ingresso di eventuali contropartite tecniche. Il bomber iberico, poi, percepisce uno stipendio da 10,5 milioni netti a stagione con l’Atleti. Un ingaggio importante che i bianconeri potrebbero coprire grazie al ‘Decreto Crescita’, trovando un accordo sulle stesse basi di quello per Suarez, cioè intorno ai 10 milioni a stagione. Uno dei sostenitori principali del ritorno di Morata sembra essere Andrea Pirlo, che considera perfetto lo spagnolo per le sue richieste tattiche.

