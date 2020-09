Calciomercato Juventus, idea in attacco | Ecco il piano per Morata

La Juventus cerca un nuovo bomber per la prossima stagione e pensa al ritorno di Alvaro Morata: ecco il piano per riportarlo in bianconero

In casa Juventus il calciomercato si infiamma. L’obiettivo primario in questa finestra per i trasferimenti è senza dubbio trovare un nuovo bomber per l’attacco. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri, torna di moda quello di Alvaro Morata. La formula proposta dalla società juventina sarebbe lo scambio con conguaglio economico.

Calciomercato Juventus, Morata il nome per l’attacco: si pensa ad uno scambio con Higuain

Calciomercato aperto e Juventus subito scatenata. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione ed i nomi nella lista sembrerebbero principalmente tre. Uno sarebbe quello di Luis Suarez, bomber in uscita dal Barcellona, il cui futuro però sarebbe ancora incerto. L’altro invece sarebbe Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma che piace molto ad Andrea Pirlo. Mentre l’ultimo, ma non per importanza, sarebbe Alvaro Morata. I bianconeri tornano a pensare allo spagnolo che ha già vestito la maglia juventina ed avrebbero un piano.

La strategia della Juventus sarebbe quella di mettere sul piatto all’Atletico Madrid uno scambio con Gonzalo Higuain. Naturalmente, vista la differenza di valutazione tra i due calciatori, in più i bianconeri aggiungerebbero un conguaglio economico. Arriva però il secco rifiuto dei ‘colchoneros’, non allettati dalla proposta. Si dovranno dunque trovare altre soluzioni che possano essere gradite alla squadra di Simeone per riportare Alvaro Morata a Torino.

