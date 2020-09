Calciomercato Juventus, sgambetto all’Inter | Ipotesi scambio

Juventus che continua a lavorare sul mercato e si inserisce nella trattativa per un calciatore nel mirino dell’Inter: si pensa allo scambio

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo e la Juventus cerca rinforzi per la rosa di Andrea Pirlo. Nel mirino dei bianconeri finisce un calciatore su ci sarebbe da tempo l’interesse dell’Inter. Ipotesi di scambio con alcuni calciatori juventini

Calciomercato Juventus sfida all’Inter per Ndombele: sul piatto uno tra Bernardeschi, Ramsey o Douglas Costa

Juventus ed Inter per l’ennesima volta sembrerebbero pestarsi i piedi per quanto riguarda il calciomercato. I nerazzurri infatti da tempo sono sulle tracce del centrocampista del Tottenham, Tanguy Ndombele. Ad inserirsi nella trattativa però spunta la Juventus, mettendo anche lei gli occhi sul francese. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, la vecchia signora avrebbe puntato a Ndombele per rinforzare il proprio centrocampo, ma per abbassare le pretese degli spurs sarebbe pronta ad inserire delle contropartite.

I calciatori che potrebbero essere messi sul piatto sono tre principalmente. Uno sarebbe Federico Bernardeschi, esterno che in maglia bianconera non è mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio valore. Il secondo invece sarebbe Douglas Costa, calciatore che spesso si è dimostrato un’arma in più, ma stanco di non trovare abbastanza spazio. Il terzo invece sarebbe Aaron Ramsey, centrocampista arrivato a parametro zero in bianconero, che però non ha reso come sperato. Tre possibilità da mettere sul piatto per la Juventus, che potrebbe così rovinare i piani dei rivali nerazzurri.

