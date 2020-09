Calciomercato Juventus, scambio da sogno | Tutti i dettagli

In casa bianconera prende corpo il calciomercato estivo con diversi nomi sul taccuino di Paratici: idea super scambio con il top club

Sono ore calde in casa Juventus per quanto riguarda il calciomercato estivo. L’obiettivo principale resta un bomber di peso che rimpiazzi Higuain ma nelle ultime ore starebbe palesandosi una clamorosa idea di scambio con il top club europeo. Suggestione a sorpresa per la rosa di Pirlo: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Allarme Juventus, infortunio Ronaldo | Il ct del Portogallo preoccupato

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Higuain vola dal fratello | I dettagli

Calciomercato Juventus, scambio shock | Doppio no!

La Juventus e Paulo Dybala potrebbero separarsi nelle prossime settimane. Per la ‘Joya’, in scadenza nel 2022, il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ stenta ad arrivare. Ecco che alcuni intermediari avrebbero provato a disegnare una clamorosa trattativa con l’argentino al centro dell’affare.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dybala al Liverpool, in uno scambio che proietterebbe uno tra Salah e Mane, già accostati in passato al club campione d’Italia, alla corte di Pirlo. Idea stroncata sul nascere in primis da Dybala che non è particolarmente attratto dall’ipotesi Premier League.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Scambio stellare in Spagna!

La Juventus, d’altro canto, per lasciar partire l’ex Palermo vuole solo cash. Il futuro del numero 10 è, per il momento, ancora in bianconero: l’ipotesi Liverpool è destinata a sfumare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Suarez-Barcellona | Ipotesi a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sgambetto clamoroso | Simeone ci prova