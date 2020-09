Calciomercato Inter, cessione a Barcellona | Messi ha già dato l’ok

Inter, la notizia arriva dalla Spagna: il Barcellona mette gli occhi su Perisic, Messi favorevole all’acquisto del croato

Dopo una stagione a Monaco dove ha vinto praticamente tutto e conclusa con la ciliegina sulla torta chiamata Champions League, Ivan Perisic si appresta per il momento a tornare all’Inter. Il croato non è stato riscattato dal Bayern Monaco, ma il suo rientro in nerazzurro appare solo temporaneo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo low cost | Torna da Conte: ha già detto sì!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Messi a zero si può | Il piano di Suning

Calciomercato Inter, addio Perisic: idea Barcellona, Messi dice sì

Il Bayern Monaco sarebbe felice di trattenere il giocatore in Baviera, ma non sembra essere disposto a spendere troppo. I colloqui tra club proseguono, ma i bavaresi non sono intenzionati ad accontentare le richieste nerazzurre, che già paiono aver diminuito le pretese rispetto ai 20 milioni pattuiti per il riscatto.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dalla Spagna però sottolineano come un altro club si stia interessando all’esterno croato. Si tratta del Barcellona. Il club catalano è a caccia di acquisti e il nome di Perisic sarebbe finito sulla lista della dirigenza. I 12 milioni offerti dal Bayern sono una cifra troppo bassa per l’Inter: se gli spagnoli dovessero presentarsi con una proposta migliore, i nerazzurri potrebbero dare l’ok. Lo conferma ‘Don Balon’, che sottolinea come anche Leo Messi abbia dato il benestare della trattativa.

A facilitare le cose potrebbe essere il rapporto positivo tra i due club: se poi Vidal dovesse liberarsi a zero, non è detto che l’Inter possa lasciar partire il croato verso Barcellona, magari con un prezzo di favore. Sullo sfondo però c’è sempre il Bayern, ma non solo. Perisic infatti piace anche al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Inter, tegola per Conte | Infortunio in Nazionale: lascia il ritiro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare in conclusione | Ha già parlato con Conte!