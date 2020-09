Calciomercato Milan, nuovo affare col Real | Offerto un giocatore!

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: la società rossonera potrebbe mettere a segno un altro colpo dal Real Madrid

Ancora un obiettivo di mercato davvero entusiasmante per il Milan. La società rossonera sta lavorando senza sosta per allestire una rosa super competitiva dimenticando in fretta i primi mesi della scorsa stagione. Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e l’affare di Brahim Diaz verso la chiusura (oggi la firma), pronta un’altra idea dal Real Madrid per rinforzare la difesa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, occasione Juventus | Vice campione d’Europa in saldo

Calciomercato Milan, Nacho in uscita: rinforzo per la difesa

Come svelato in esclusiva dal portale spagnolo “Defensa Central“, il Milan avrebbe messo gli occhi sull’esperto centrale difensivo, Nacho, che non rientra più nei piani di Zinedine Zidane. Il 30enne centrale potrebbe così anche pensare all’addio per una nuova avventura della sua carriera. La sua valutazione si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro con il contratto che scadrà nel giugno 2022.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Higuain | Spunta una nuova pretendente

Nacho sarebbe il quarto centrale dopo Sergio Ramos, Raphael Varane e Eder Militao con l’allenatore francese pronto a dare fiducia anche a qualche elemento del Castilla. In questo modo lo stesso giocatore potrebbe allacciare i contatti con il Milan, sempre alla ricerca di profili interessanti in vista della prossima stagione.

Nikola Milenkovic e Wesley Fofana sono gli altri due profili inseriti della lista della società rossonera per rinforzare il reparto difensivo di Pioli.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, beffa Messi | Può restare al Barcellona!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio improvviso | Resta in Serie A!