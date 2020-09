Calciomercato Milan, rifiuto clamoroso | “Mi volevano, ho detto no”

Se Tonali e Bakayoko sono ormai ad un passo, il Milan deve incassare le dichiarazioni del difensore che ha detto no ai rossoneri

Nonostante il momento di ‘grazia’ della dirigenza rossonera che inanella colpi su colpi, il Milan negli ultimi mesi ha anche incassato dei secchi rifiuti. In tal senso, arriva l’ammissione del centrale difensivo che era stato vicino a vestire la maglia del ‘Diavolo’, in caso di approdo di Rangnick sulla panchina del Milan durante il calciomercato estivo.

Calciomercato, l’ex obiettivo di Rangnick: “Milan, no grazie!”

Una volontà ferrea, quella mostrata da Luca Kilian che nelle scorse settimane ha rifiutato il trasferimento al Milan. Erano giorni in cui l’approdo di Rangnick sembrava solo una formalità sulla panchina del ‘Diavolo’: Kilian, però, ha detto no.

Come dichiarato dal difensore alla ‘Bild‘, prima del passaggio dal Paderborn al Mainz per 2 milioni, i rossoneri sono stati vicinissimi. “Il mio agente mi aveva informato ma non era un’opzione, non volevo andare all’estero. Voglio affermarmi in Bundesliga”

Parole che non lasciano spazio a dubbi, con buona pace di Maldini e Massara: niente Kilian per il ‘Diavolo’.

