Calciomercato Juventus, non solo Suarez | Doppio colpo a zero

La Juventus continua ad inseguire il sogno Suarez in attacco, ma non solo: possibile doppio colpo a parametro zero dal Barcellona

La Juventus continua a tenere caldo l’asse di mercato con il Barcellona. Oltre a Luis Suarez, sogno dell’attacco bianconero, potrebbe arrivare un altro colpo dai catalani, anche questo a parametro zero. Dunque si prova il doppio colpo dalla Spagna a zero.

Calciomercato Juventus, Suarez e Umtiti a parametro zero: i bianconeri ci provano

La Juventus continua a lavorare senza sosta in chiave calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Il sogno per l’attacco continua ad essere Luis Suarez, bomber messo alla porta dal Barcellona con l’arrivo del nuovo allenatore, Ronald Koeman. Il bomber uruguaiano però sembrerebbe non essere l’unico giocatore catalano nel mirino dei bianconeri.

Infatti la Juventus sembrerebbe aver messo gli occhi anche su Samuel Umtiti, difensore francese che a causa degli infortuni non è riuscito a giocare con continuità in questa stagione. Così il Barcellona avrebbe deciso di pensare ad una partenza del giocatore, nonostante la volontà del difensore di rimanere, così da abbassare il proprio monte ingaggi. Così i bianconeri pensano al doppio colpo a parametro zero dai catalani, anche se il difensore francese non convincerebbe a pieno, visti i tanti infortuni di quest’anno.

