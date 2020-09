Allarme Juventus, infortunio Ronaldo | Il ct del Portogallo preoccupato

Sono ore di apprensione quelle intorno alle condizioni di Cristiano Ronaldo: il Ct del Portogallo ‘spaventa’ la Juventus

Non arrivano buone notizie dal ritiro del Portogallo, con le condizioni di Cristiano Ronaldo che iniziano a destare preoccupazione nell’ambiente bianconero. La Juventus resta in attesa di ulteriori sviluppi ma, in tal senso, le parole del Ct del Portogallo Fernando Santos lasciano presagire uno stop più lungo del previsto per l’asso lusitano.

Juventus, Ronaldo k.o: i tempi di recupero

Lo ha dichiarato nelle scorse ore Fernando Santos, Commissario tecnico del Portogallo. “Non penso che sia un infortunio che passi in due o tre giorni“. Un’infezione ha costretto il numero 7 juventino ad un lungo ciclo di antibiotici, con la presenza contro la Croazia nelle prossime ore in fortissimo dubbio.

“Cristiano è in dubbio, si è allenato bene lunedì e martedì ma mercoledì ha avvertito un dolore al piede. E’ diventato rosso, abbiamo capito che si trattava di infezione e non infortunio“. Santos prosegue: “E’ stato visitato da un dermatologo, aspettiamo l’evoluzione”.

“Sicuramente domani non potrà essere al 100%: è un infortunio che non guarisce in 2 o 3 giorni”.

