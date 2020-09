Calciomercato Juventus, assalto senza rinnovo | Pronti 80 milioni!

Saranno settimane davvero intense per la Juventus tra la ripresa del campionato e la sessione di calciomercato: dalla Spagna l’assalto decisivo!

Nuovi indizi davvero suggestivi in vista della prossima stagione. La Juventus vuole allestire una rosa super competitiva puntellandola con innesti di qualità nei vari reparti. Andrea Pirlo non vede l’ora di iniziare la sua prima avventura da allenatore, ma dalla Spagna potrebbe arrivare una beffa per l’obiettivo bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, occasione Juventus | Vice campione d’Europa in saldo

Calciomercato Juventus, Real Madrid in pressing su Pogba

Come svelato dal portale spagnolo “Diariogol” il Real Madrid avrebbe messo a disposizione ben 80 milioni di euro per il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba. Il presidente Florentino Perez sarebbe così pronto all’assalto definitivo con il club bianconero che si è fatto da parte con l’operazione che non è mai sbocciata del tutto a causa dei costi eccessivi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Higuain | Spunta una nuova pretendente

Se non dovesse arrivare così il rinnovo dell’ex Juventus con il club di Manchester, Perez partirebbe subito all’attacco. Il suo noto agente, l’italo-olandese Mino Raiola, è sempre al lavoro per trovare un accordo con la dirigenza inglese per quanto riguarda il futuro del suo assistito, accostato alle big d’Europa dopo una stagione da dimenticare anche a causa di vari infortuni.

Il Real non si ferme e continua a dare filo da torcere ancora alla compagine bianconera.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, beffa Messi | Può restare al Barcellona!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio improvviso | Resta in Serie A!