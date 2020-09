Calciomercato Juventus, Higuain vola dal fratello | I dettagli

Gonzalo Higuain e la Juventus potrebbero presto separarsi, ma si attende l’offerta giusta. Interesse dall’America, si muove anche il fratello del ‘Pipita’!

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus, dove la società si sta muovendo per rinforzare la propria rosa e tornare a essere competitivi in ogni competizione dopo un anno di alti e bassi, che ha portato all’esonero immediato di Maurizio Sarri per fare spazio ad Andrea Pirlo che sarà all’esordio sulla panchina di una squadra.

Ora ci si attende un mese di settembre infuocato visto che c’è ancora tanto lavoro da fare per rinforzare in maniera definitiva la rosa. Dalla disfatta con il Lione ad oggi è stato ufficializzato solo McKennie e la sensazione è che nei prossimi giorni potrebbero chiudersi altri affari.

Calciomercato Juventus, addio Higuain: spunta l’interesse del DC United

Si lavora anche per portare a Torino un nuovo attaccante ma prima bisogna sistemare la situazione di Gonzalo Higuain, che è al momento l’unica punta a disposizione di Andrea Pirlo ma probabilmente partirà presto perché è ormai fuori dal progetto ed è stato già avvisato di ciò dallo staff tecnico.

Secondo quanto riportato da Ole.com, per il bomber argentino ci sarebbe più di un’offerta in arrivo dall’MLS. Oltre a quella ormai nota dell’Inter Miami di David Beckham, infatti, ci sarebbe anche la possibilità che Higuain si trasferisca al DC United, club in cui milita già suo fratello Federico, che starebbe facendo un tentativo nelle ultime ore.

Potrebbe aprirsi dunque una vera e propria lotta americana per provare a portare il ‘Pipita’ in un campionato in continua crescita.

