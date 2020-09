Calciomercato Inter, colpo low cost | Torna da Conte: ha già detto sì!

L’Inter lavora sul calciomercato e pensa anche a un nuovo attaccante da mettere a disposizione del tecnico Conte. Spunta il rinforzo dalla Serie A

Sono giorni caldi e intensi per l’Inter, che sta lavorando in maniera insistente sul calciomercato per accontentare alcune richieste di Antonio Conte e cercare di rinforzare la rosa che nella scorsa stagione ha sicuramente fatto bene ma non è riuscita a portare a casa un trofeo che manca da ormai quasi dieci anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo affare col Real | Offerto un giocatore!

In casa nerazzurra però c’è comunque soddisfazione per la crescita dimostrata dai risultati rispetto all’anno scorso, visto che si è quantomeno tornati a competere in più competizioni ma non bisogna fermarsi proprio ora se si vuole fare ancora meglio nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerto il colpo Bale | Decisione a sorpresa!

Calciomercato Inter, caccia alla quarta punta: nel mirino anche Llorente

La dirigenza nerazzurra sta pensando principalmente di modificare alcune cose in difesa e a centrocampo, ma nel frattempo pensa anche a completare del tutto la rosa attraverso l’innesto di calciatori che non pretendono di giocare titolari ma possono essere utili dalla panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il PSG lo scarta | Si è offerto: accordo a 20 milioni

In attacco Martinez e Lukaku sono i titolari e c’è il solo Sanchez come riserva, per questo si cerca anche una quarta punta. Secondo quanto riportato da PassioneInter.com, nel mirino ci sarebbe anche Fernando Llorente del Napoli. Non ci sarebbero al momento trattative ma solo sondaggi e lo spagnolo avrebbe dato la disponibilità per trasferirsi all’Inter.

Antonio Conte conosce bene Llorente avendolo già allenato in passato e potrebbe essere l’uomo giusto per il suo stile di gioco, anche perché il bomber ex Juventus era già seguito dai nerazzurri prima di trasferirsi al Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, scambio in difesa | La risposta del Milan

Calciomercato Inter, retroscena Suarez | Intreccio con Lautaro