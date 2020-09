Calciomercato Inter, Eriksen può partire | Clamorosa ipotesi!

L’Inter è pronta a chiudere i primi colpi per il centrocampo. Per far spazio agli innesti, pronto il sacrifico di Eriksen. Per il danese, ipotesi ritorno in Premier League.

Giornata di mercato caldissima in casa Inter. L’arrivo ormai certo di Arturo Vidal può sbloccare definitivamente il mercato dei nerazzurri, decisi a concludere importanti uscite per finanziare i prossimi acquisti richiesti da Antonio Conte.

A centrocampo, oltre al nome ormai noto di Brozovic, l’Inter potrebbe ‘sacrificare’ anche uno degli ultimi acquisti della scorsa sessione di mercato. Non ritenuto centrale nello scacchiere ideato dal tecnico leccese, Christian Eriksen potrebbe concludere anzitempo la sua esperienza all’Inter.

Calciomercato Inter, per Eriksen spunta l’ipotesi di un ritorno al Tottenham | Conte spinge per lo scambio con Ndombele

Mai veramente al centro del progetto interista, Antonio Conte appare intenzionato a non puntare nuovamente su Eriksen in questo avvio di stagione. Per il centrocampista danese le pretendenti non mancano. A complicare la cessione dell’ex Ajax, la cifra richiesta dall’Inter per il talento di Middelfart: 50 milioni di euro.

Nelle ultime ore, indiscrezioni dal Regno Unito parlano di un interesse a sorpresa da parte di un club di Premier League per il centrocampista dell’Inter.

Il Tottenham di José Mourinho ha infatti iniziato a sondare il terreno per un clamoroso ritorno di Eriksen a Londra. Al Tottenham per sette stagioni, Eriksen ha totalizzato 305 partite e 69 reti totali con la maglia degli Spurs, prima di approdare a Milano lo scorso gennaio.

Il club dell’ex artefice del ‘triplete’ interista, José Mourinho, non ha mai nascosto il dispiacere per la separazione da Eriksen nell’ultima finestra di mercato. Il presidente Levy, grande estimatore del danese, riaccoglierebbe di buon grado il centrocampista a White Hart Lane.

Dal canto suo, l’Inter non appare intenzionata a concedere particolari ‘sconti’ per il suo fantasista. Ad approfittarne potrebbe però essere proprio il tecnico dei nerazzurri Conte, pronto a far partire Eriksen in direzione Londra, a patto di imbastire un clamoroso scambio con Tanguy Ndombele, grande obiettivo dell’allenatore salentino.

