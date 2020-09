L’Inter discute con il Bayern Monaco del futuro di Perisic. Il club nerazzurro potrebbe tentare l’assalto a Thiago Alcantara in casa bavarese

L’Inter deve sciogliere le riserve sul futuro di Nainggolan e Perisic, di rientro alla Pinetina dopo il prestito rispettivamente al Cagliari e al Bayern Monaco. Il belga potrebbe tornare in Sardegna anche se ancora manca l’accordo tra le parti, mentre il croato impegnato con la sua nazionale attende buone nuove e spera in un’intesa per la permanenza a Monaco di Baviera.

Inter, assalto a Thiago Alcantara: l’idea nerazzurra

Stagione positiva quella di Perisic al Bayern, chiusa nel migliore dei modi con il trionfo in Champions League in finale contro il Paris Saint-Germain. Il classe ’89 vorrebbe restare alle dipendenze di Flick e anche i campioni d’Europa puntano a confermarlo per la prossima stagione. Si discute del riscatto di Perisic, dove manca ancora l’accordo per il ritorno in Germania del giocatore. L’Inter chiede almeno 15 milioni di euro, mentre il Bayern non vorrebbe spingersi oltre i 10 milioni. Il croato piace anche al Tottenham (nell’ipotetico affare per Ndombele) e Marotta potrebbe pensare ad uno scenario diverso nelle trattative con i tedeschi. Ovvero tentare l’assalto per Thiago Alcantara se dovesse concretizzarsi la partenza di Brozovic a centrocampo, con l’ex Barcellona che cambierà maglia questa estate dopo il mancato rinnovo con Rummenigge e soci.

L’Inter potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Perisic e 10 milioni di euro per lo spagnolo, promesso sposo però del Liverpool con Klopp che spinge da tempo per il suo arrivo in quel di ‘Anfield’.

G.M.