Maurizio Sarri può tornare ad allenare in Serie A: l’ex tecnico della Juventus rappresenta il piano di ‘riserva’ per la big italiana

Maurizio Sarri, salutata la Juventus, potrebbe ben presto tornare in panchina. L’ex allenatore di Chelsea e Napoli, infatti, rappresenta il piano B del club di Serie A per le prossime settimane. In caso di ‘fallimento’ dell’attuale progetto tecnico, spazio al tecnico campano: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sgambetto clamoroso | Simeone ci prova



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Messi-Juventus | Bomba dalla Spagna: ecco come

Calciomercato, alternativa di lusso: Sarri ancora in Serie A

Un’idea, una suggestione che è ventilata da settimane e che nei prossimi mesi potrebbe realizzarsi. Non subito, ma in casa Roma il nome di Sarri rimane in pole in caso di naufragio del progetto Fonseca. Il tecnico portoghese è chiamato a convincere la nuova proprietà, in caso contrario il prescelto sarebbe proprio Sarri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il mister, accostato negli ultimi mesi al club capitolino, può tornare fortemente di moda con la nuova proprietà di Friedkin. Situazione in divenire, Sarri-Roma tutt’altro che utopia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dzeko-Suarez per Pirlo | Intrigo ‘shock’ col Real

Se Fonseca dovesse fallire, il primissimo nome nella testa dei dirigenti giallorossi è proprio quello di Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, rivoluzione in vista | Il nuovo ds porta l’allenatore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, intreccio Milik-Dzeko | La richiesta del Napoli alla Roma