Calciomercato, scambio in difesa | La risposta del Milan

Il Milan è tra le assolute protagoniste del calciomercato estivo. Proposta di scambio per il difensore: la decisione di Maldini e Massara

Dopo il turno di Ibrahimovic, che ha rinnovato fino al 2021, ed il colpo Tonali ormai vicinissimo all’ufficialità, il Milan non si ferma. Il club di via Aldo Rossi continua a muoversi nella sessione estiva di calciomercato come una delle società più attente, soprattutto in entrata. In uscita, invece, è appena arrivata un’interessante proposta di scambio: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, duello Inter-Juventus | L’ex Milan vuole tornare!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo Chiesa | Richiesta clamorosa della Fiorentina!

Calciomercato Milan, Calabria ai saluti: la proposta

Non è un mistero che, in casa Milan, tra le priorità per la prossima stagione vi sia quella di rinforzare le corsie esterne. In tal senso, nelle ultime ore, sarebbe arrivata una proposta di scambio dalla Liga per Davide Calabria. Il terzino di scuola rossonera partirà ‘regalando’ una generosa plusvalenza alla società di via Aldo Rossi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso, il Valencia avrebbe provato ad avvicinarsi al laterale, proponendo lo scambio con Cristiano Piccini, 27enne terzino destro ex Fiorentina. No secco di Maldini e Massara che da Calabria, come già detto, intendono incassare una corposa plusvalenza.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, doppio colpo | Ci sono le firme

Niente Valencia, dunque. Per il momento il terzino resta in quel di Milanello, in attesa di scegliere la sua prossima destinazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, non solo Ibra | Raiola porta il colpo Champions

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, inserimento del Milan | Offerti soldi e Paquetà!