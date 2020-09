Juventus che continua a lavorare per portare in bianconero Luis Suarez dal Barcellona: il futuro del bomber potrebbe improvvisamente cambiare

Calciomercato che entra nel vivo e Juventus che tenta il grande colpo dal Barcellona, con la trattativa per arrivare a Luis Suarez. Improvvisamente però, il futuro dell’uruguaiano potrebbe cambiare. Spunta una nuova ipotesi fino ad ora inaspettata.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Suarez può restare al Barcellona

Juventus che continua a sognare di inserire nell’attacco della prossima stagione un campione come Luis Suarez. Con l’arrivo di Koeman in panchina, all’uruguaiano è stato comunicato di non rientrare più nei piani del club e di trovarsi dunque una nuova destinazione. Così i bianconeri, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo, hanno subito fiutato l’occasione ed hanno iniziato a trattare. Nelle ultime ore però spunta un possibile dietrofront.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Sport’, il Barcellona sarebbe disposto a far partire a zero il bomber, ma non a pagare l’ultimo anno di contratto dell’uruguaiano qualora dovesse trasferirsi in bianconero. Inoltre, il Barcellona avrebbe comunicato che per loro il bomber potrebbe rimanere in blaugrana, a patto che accetti il ruolo di sostituto e non più titolare. Un’ipotesi dunque da non scartare quella della permanenza dell’uruguaiano. Juventus dunque spaventata.

