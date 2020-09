Calciomercato Juventus, il PSG lo scarta | Si è offerto: accordo a 20 milioni

La Juventus starebbe puntando un calciatore ‘scartato’ dal Paris Saint-Germain. Il giocatore potrebbe essere uno dei nuovi rinforzi di Andrea Pirlo.

Potrebbero nascere alcune diatribe di mercato tra Leonardo e Thomas Tuchel, per gestire il prossimo Paris Saint-Germain che disputerà la prima partita in Ligue 1 la prossima settimana. In particolare, Tuchel e Leonardo starebbero discutendo sull’affare legato a Nicolas Tagliafico. Il tecnico tedesco avrebbe bocciato l’argentino e dunque potrebbe inserirsi la Juventus nell’affare.

Juventus, occhio a Tagliafico: pronta l’offerta

Nicolas Tagliafico nell’ultima stagione con l’Ajax ha disputato 38 partite, segnando 5 gol e siglando 7 assist. Il terzino sinistro classe ’92 potrebbe essere un profilo interessante per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. La bocciatura di Tuchel, dunque, potrebbe essere decisiva per l’assalto dei bianconeri. Pirlo ha bisogno di nuovi rinforzi e l’accordo per Tagliafico potrebbe essere trovato sulla base di 20 milioni di euro.

L’Ajax avrebbe in mente di monetizzare al massimo un investimento di soli 4 milioni di euro avvenuto nel gennaio 2018 dall’Independiente.

