Calciomercato Juventus, addio improvviso | Resta in Serie A!

Novità importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche un addio improvviso: le ultime

Saranno settimane davvero intense per la nuova sessione di calciomercato in un momento delicato come quello attuale con la presenza del Coronavirus. Tante squadre hanno dovuto rinunciare a diversi calciatori per positività riscontrate nell’ultimo periodo, ma il lavoro delle big d’Italia continua ad essere decisivo.

Calciomercato Juventus, Roma in pressing su Paratici

Nelle ultime ore il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, ha svelato come Paratici non sia più felice alla Juventus. Così la Roma potrebbe pensare ancora lui dopo continui corteggiamenti nelle scorse settimane. Al termine della sessione di mercato ci potrebbe un nuovo assalto per il dirigente bianconero, pronto anche a cambiare squadra.

Nel giorno dell’esonero di Sarri come allenatore della Juventus, Sky Sport aveva rivelato anche di un possibile addio dello stesso Paratici, che poi è rimasto ancora in carica. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti.

Tutto sarà più chiaro a breve con la posizione di Paratici sempre più in bilico.

