Calciomercato Juventus, due esuberi per l’esterno | Scambio a sorpresa

La Juventus vuole crescere e cerca il rinforzo ideale per la fascia. Idea di scambio due per uno in Serie A

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia di colpi importanti per provare a crescere nella prossima annata. È in corso una sorta di rivoluzione della rosa visto che la società sta cercando di svecchiare la rosa ed è pronta a portare a Torino calciatori che hanno stupito negli scorsi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Scambio stellare in Spagna!

Il primo ribaltone è arrivato già nello staff tecnico con l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo, che ora sta dettando alcune regole per il calciomercato in modo da costruire una rosa adatta al suo stile di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sgambetto clamoroso | Simeone ci prova

Calciomercato Juventus, addio Romero: anche De Sciglio nella trattativa per arrivare a Gosens

Oltre al mercato delle entrate, la Juventus pensa anche alle possibili cessioni che potrebbero aprire degli scenari importanti. Sembrerebbe sempre più lontano da Torino il difensore centrale Romero, che è seguito da ormai diverso tempo dall’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa Messi | Può restare al Barcellona!

I bianconeri potrebbero sfruttare l’interesse dei bergamaschi per provare a intavolare una trattativa per arrivare a Robin Gosens. Fabio Paratici infatti potrebbe provare a mettere sul piatto anche Mattia De Sciglio per effettuare uno scambio due per uno visto che il tedesco potrebbe essere l’ideale per la fascia bianconera.

In questa annata Gosens ha avuto un rendimento straordinario e ha siglato anche 10 reti nelle sue 43 gare giocate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio improvviso | Resta in Serie A!

Calciomercato, Messi-Juventus | Bomba dalla Spagna: ecco come