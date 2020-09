Calciomercato Juventus, offerto il colpo Bale | Decisione a sorpresa!

Calciomercato Juventus, intermediari avrebbero offerto Bale ai bianconeri: questa la risposta di Paratici sul futuro del gallese

Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, alla ricerca dei profili giusti da inserire nel nuovo ciclo tecnico targato Andrea Pirlo: tra questi, ci sarebbe anche quello del giovane terzino dell’Ajax, Dest. I rapporti tra i bianconeri e la Stellar (agenzia che cura gli interessi dell’olandese e, tra gli altri, di Wojciech Szczesny) sono ottimi, al punto che durante gli ultimi colloqui sarebbe venuto fuori un altro profilo appartenente al noto gruppo: quello di Gareth Bale.

Approfittando, dunque, degli ottimi rapporti vigenti tra Paratici e l’agenzia, la Stellar avrebbe offerto alla Juventus i servizi di un altro dei propri tesserati, mettendo sul tavolo il cartellino di Gareth Bale. L’esterno gallese sembra in uscita dal Real Madrid, dopo ormai sei anni di esperienza ai blancos e svariati trofei alzati al cielo. Ragion per cui, i suoi agenti starebbero cercando nuovi acquirenti, interpellando tra questi anche la Juventus, magari desiderosa di ricomporre in bianconero l’accoppiata Bale-Ronaldo. La decisione del club piemontese, però, sarebbe stata chiara: un secco rifiuto rifilato all’entourage del calciatore, causa anche i costi (d’ingaggio e commissioni soprattutto) ritenute fuori portata per l’attuale bilancio societario. Senza contare, poi, che Pirlo gradirebbe un profilo maggiormente futuribile ed in ascesa, su cui fondare il proprio ciclo tecnico.

Nulla da fare, quindi, per un eventuale arrivo in Italia di Gareth Bale: per l’esterno del Real Madrid il futuro appare ancora incerto, diviso tra una permanenza in blancos oppure un ritorno in Premier League.

