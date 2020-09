Calciomercato Juventus, doppia beffa dalla Premier | L’Arsenal fa sul serio!

Calciomercato Juventus, rischio di una doppia beffa sul mercato: l’Arsenal pronto a fare sul serio per Thomas Partey e Aouar

In attesa di capire come si snoderà il nuovo ciclo tecnico di Andrea Pirlo, la Juventus continua a monitorare attentamente il mercato. Chiamata a rivoluzionare (per anagrafe e qualità) alcuni reparti chiave della squadra, la formazione bianconera segue con grossa attenzione diversi profili. Soprattutto a centrocampo. Eppure, dall’Inghilterra assicurano: l’Arsenal è pronta ad un doppio colpo che befferebbe Paratici e compagni. Sul taccuino di Arteta ci sono, infatti, Thomas Partey e Houssem Aouar.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Brozovic in uscita | Conte ‘promuove’ lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Perisic e cash | Super colpo a centrocampo

Juventus, l’Arsenal prova la doppia beffa: nel mirino Thomas e Aouar!

Stando a quanto rivelato dai media britannici, quindi, l’Arsenal sembra determinata ad accelerare per i due centrocampisti, rispettivamente di Atletico Madrid e Lione. Arteta avrebbe indicato in Thomas Partey e Aouar i profili ideali per ricostruire i suoi Gunners, freschi vincitori di Community Shield. Una vera e propria cattiva notizia per la Juventus, da tempo sulle orme di entrambi i calciatori: la disponibilità economica dell’Arsenal, in questo momento, è fuori concorso per i bianconeri, chiamati a cedere gli esuberi prima di gettarsi sul mercato. Pertanto, un eventuale affondo dei Gunners difficilmente potrebbe essere pareggiato dal club juventino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Attenzione, dunque, al doppio colpo (e doppia beffa per la Juventus) che Arteta sarebbe pronto ad affondare: il suo Arsenal ha le idee chiare su quali profili ricostruirsi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skrinar-Psg | Il difensore allo scoperto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, marcia indietro a centrocampo | Cambia tutto!