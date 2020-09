Calciomercato Inter, colpo Kolarov | Visite mediche programmate

Calciomercato Inter, pronto un nuovo rinforzo per Antonio Conte: arriva Kolarov dalla Roma, programmate le visite mediche

Può sorridere Antonio Conte: per la sua Inter è in arrivo Aleksandar Kolarov, che sulla fascia sinistra nerazzurra porterà esperienza ed affidabilità. Le visite mediche sono in programma per lunedì in quel di Milano. Una volta completato l’iter, l’ex esterno giallorosso si sposterà in sede, dove firmerà il suo nuovo accordo con il club lombardo: un contratto di una sola stagione, con opzione di prolungamento per un’ulteriore. Dopo tre stagioni alla Roma, il 34enne Kolarov è pronto a giocarsi un’ultima grande occasione nell’Inter di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skrinar-Psg | Il difensore allo scoperto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, marcia indietro a centrocampo | Cambia tutto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Brozovic in uscita | Conte ‘promuove’ lo scambio