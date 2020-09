Calciomercato, svolta Messi | Annuncio a sorpresa del padre

A distanza di 24 ore dalle prime dichiarazioni, Jorge Messi esce nuovamente allo scoperto e fa un annuncio a sorpresa riguardo il futuro di Lionel

Sono ore cruciali per la telenovela riguardante il futuro di Lionel Messi, che dopo più di una settimana dall’annuncio dall’addio del Barcellona non ha ancora trovato una squadra e non si è presentato ai primi allenamenti dei Blaugrana. È in corso quasi una battaglia tra il calciatore e il club e presto potrebbero esserci novità importanti.

La situazione è seguita tutt’ora da diversi club che potrebbero interessarsi all’acquisto dell’argentino. Si è parlato di Inter e Juventus per quanto riguarda le italiane, ma si sono anche interessate altre big come Manchester City e Paris Saint-Germain.

Calciomercato, svolta Messi: possibile permanenza a Barcellona. Annuncio del padre

Ieri c’è stato l’incontro tra il padre Jorge Messi e il Barcellona per discutere dell’addio. Non ci sarebbero state però delle situazioni importanti per far avanzare la trattativa per la cessione e infatti potrebbe arrivare una svolta clamorosa nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da ‘Deportes Cuatro’, infatti, Jorge Messi avrebbe dichiarato che ci sarebbero delle possibilità che Lionel resti a Barcellona. La sensazione dunque è che nell’incontro di ieri non si sia trovato un punto d’incontro per l’addio e dunque la permanenza potrebbe essere la soluzione più probabile.

Proprio ieri il padre di Messi aveva dichiarato che sarebbe stato difficile vedere Lionel ancora a Barcellona, mentre a distanza di 24 ore potrebbe essere cambiato tutto.

