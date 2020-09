Dalla Spagna rivelano come la Juventus abbia deciso quale sarà il prossimo centravanti a disposizione di Pirlo: annuncio già nelle prossime ore.

Sono giornate molto concitate per il mercato della Juventus, con la questione legata al prossimo numero ‘9’ che sembra essere destina a risolversi a breve. Il ballottaggio ormai è riservato solamente a due giocatori: Edin Dzeko e Luis Suarez. Due centravanti di esperienza, 34 anni l’uno e 33 l’altro, con un passato di alto livello alle spalle e un rinnovato entusiasmo per il futuro. Dalla Spagna rivelano come la Juventus abbia deciso chi sarà il prossimo bomber a disposizione di Pirlo e che l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Provocazione dei nerazzurri!

Calciomercato Juventus, svolta Suarez | Annuncio a breve!

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, la Juventus avrebbe definitivamente virato su Luis Suarez per l’attacco, dando un’accelerata decisa e decisiva alla trattativa. Nella scelta avrebbe inciso in maniera importante il parere di Andrea Pirlo, che considererebbe l’uruguaiano più funzionale al proprio gioco. I bianconeri sembrano essere destinati ad aggiungere una nuova stella nel firmamento del proprio attacco. Il prossimo partner di Cristiano Ronaldo sarà colui che ha fatto da spalla a Messi negli ultimi sei anni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, la permanenza di Conte non è certa | I dettagli

La decisione di propendere per Suarez, rispetto alla soluzione Dzeko, avrebbe portato ad un’accelerata importante nelle ultime giornate. Tanto che, sempre secondo il portale iberico, l’annuncio dell’acquisto dell’attaccante uruguaiano da parte della Juventus potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Uno scatto repentino, come quelli che tante volte hanno permesso al ‘Pistolero’ di smarcarsi per concludere a rete. Precisamente 198 reti in 283 partite in blaugrana per Suarez. Il futuro, però, si tinge di bianconero.

Accelerata della Juventus su Suarez, dalla Spagna rivelano: annuncio possibile già nelle prossime ore!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il padre di Messi allo scoperto | C’è l’annuncio

Covid-19, ancora un positivo in Serie A | L’annuncio ufficiale

Calciomercato Napoli, Koulibaly in Premier | Trovato l’accordo