Calciomercato, il padre di Messi allo scoperto | C’è l’annuncio

Ore decisive per il futuro di Lionel Messi, è il giorno dell’incontro tra l’entourage dell’argentino e il Barcellona. Il padre Jorge esce allo scoperto!

Sono ore calde e cruciali per il futuro di Lionel Messi, che per la prima volta nella sua carriera è al centro di tante voci di calciomercato. Il fuoriclasse di Rosario è ormai in lotta con la società Blaugrana e non sembrerebbe intenzionato a restare, per questo tante big sono intenzionate a seguire la vicenda per provare a intervenire.

Dal 2000, ovvero dall’età di 13 anni, Messi si è trasferito in Spagna per crescere con il Barcellona, club con il quale ha vinto tutto e militato fino ad oggi. Ora in caso di addio nel suo futuro potrebbero esserci squadre come Manchester City, PSG, Inter e Juventus.

Calciomercato, Jorge Messi: “Difficile restare al Barcellona. Non ho parlato con nessuno”

Queste ore potrebbero essere quelle decisive per il futuro di Messi. Il padre Jorge è arrivato a Barcellona per parlare con la società e trovare un modo per dire addio. Intercettato dai microfoni di El Chiringuito TV, Jorge Messi non si è sbilanciato sulla nuova squadra ma ha confermato la volontà di salutare il club catalano.

Queste le sue parole: “Difficile che resti al Barcellona. Il Manchester City? Non so, non ho parlato con Pep Guardiola, non ho parlato con nessuno”. Solo smentite dunque riguardo le soluzioni all’infuori dal Barcellona.

🚨 BOMBAZO del padre de MESSI: 💣💥 “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”. IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

La sensazione comunque è che presto si scopriranno tante cose ma prima c’è da risolvere la questione legata al Barcellona.

