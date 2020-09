Calciomercato Juventus, accordo con Higuain | Addio in vista!

La Juventus è pronta a salutare Gonzalo Higuain che nelle ultime ore avrebbe raggiunto l’accordo con il suo nuovo club: i dettagli

Un divorzio ventilato ormai da mesi e che vedrà la sua realizzazione nelle prossime settimane. Gonzalo Higuain lascerà la Juventus, è ormai deciso, nel calciomercato estivo. Il bomber argentino, 32 anni, ha già trovato l’accordo con la sua prossima squadra pronta ad accoglierlo: ecco cosa manca.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuova trattativa col Napoli | Botta e risposta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto da 75 milioni e formula a sorpresa | Inter ko!

Calciomercato Juventus, Higuain ad un passo dall’addio: i dettagli

Secondo quanto riportato da Cesar Luis Merlo, giornalista di ‘Tycsports‘ e ‘Superdeportivo‘, Gonzalo Higuain sarebbe vicinissimo all’addio. La punta della Juventus avrebbe già raggiunto un ricco accordo con l’Inter Miami di David Beckham, fino al dicembre 2022. Nonostante diverse offerte da Italia e Inghilterra, l’argentino sarebbe in procinto di chiudere la sua carriera in MLS. Resta da trovare l’intesa con la Juventus per salutare, definitivamente, la Serie A.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso ha parlato il fratello dell’attaccante bianconero, Nicolas Higuain, a ‘Tuttosport‘: “Gonzalo lascerà l’Italia, è una decisione di Pirlo e della Juventus. Trattiamo la rescissione che sia un buon accordo per tutti“, ha detto il fratello-agente aggiungendo: “Mai al Boca, in futuro può tornare in Argentina. Abbiamo ricevuto sondaggi da Spagna, Inghilterra, Francia, Cina, Usa… Decideremo con calma, serviranno alcune settimane”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, top player in mediana | Scambio e cash!

Situazione in divenire, dunque: Gonzalo Higuain vicinissimo a salutare la Juventus, la conferma dal fratello-agente Nicolas: l’Inter Miami è più che un’opzione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Tre motivi per l’addio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘scippo’ Inter in extremis | Contatti con Ausilio