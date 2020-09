Calciomercato Juventus, Dzeko-Suarez per Pirlo | Intrigo ‘shock’ col Real

La Juventus potrebbe trovare nel Real Madrid un grande alleato per portare l’attaccante a Pirlo: intrigo con gli spagnoli per Dzeko e Suarez.

La corsa per vestire la maglia numero ‘9’ della Juventus, oramai, è una sfida a due fra Edin Dzeko e Luis Suarez. La società bianconera sembra aver raggiunto un’intesa di massima con entrambi gli attaccanti e l’ostacolo principale è l’accordo coi club di appartenenza. La Roma finché non trova il sostituto non lascerà partire il bosniaco, mentre senza la rescissione il Barcellona chiede 25 milioni per l’uruguaiano. In soccorso della Juventus, però, potrebbe arrivare il Real Madrid: maxi intrigo per i centravanti.

Calciomercato Juventus, Dzeko o Suarez | La ‘chiave’ è il Real Madrid

Il dubbio amletico he attanaglia la dirigenza della Juventus nelle ultime giornate sembra essere relativo alla scelta fra Dzeko e Suarez. Un impasse che potrebbe essere risolto dall’ingresso del Real Madrid. Secondo ‘Don Balon’, infatti, anche gli spagnoli sarebbero alla ricerca di un centravanti e vorrebbero uno fra il bosniaco e l’uruguaiano. Le ‘Merengues’, d’ogni modo, non avrebbero una vera e propria preferenza fra i due e potrebbero cercare di sbloccare la situazione di stallo. Il Real è disposto ad offrire Mariano Diaz alla Roma, in modo da poter liberare Dzeko.

A quel punto, il centravanti giallorosso dovrebbe scegliere se andare a Madrid con un ruolo marginale oppure andare a Torino a fare il comprimario. In base alla scelta di Dzeko, poi, si muoverebbe il Real. Se il bosniaco dovesse optare per la Juventus, le ‘Merengues’ non avrebbero problemi a puntare su Suarez, nonostante il suo recente passato da rivale. La situazione di stallo, quindi, potrebbe essere sbloccata da Florentino Perez.

