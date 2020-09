Calciomercato Juventus, De Paul allo scoperto | Vuole i bianconeri

Esce allo scoperto uno degli obiettivi per il centrocampo della Juventus. Indiscrezioni delle ultime ore rivelano il rifiuto del giocatore alla soluzione estera, in attesa dei bianconeri.

Continuano le grandi trattative di mercato in casa Juventus. Oltre all’attacco, dove si registrano i primi contatti con Luis Suarez, la dirigenza bianconera prosegue nella ricerca di un centrocampista di qualità da mettere a disposizione di Pirlo.

Oltre ad Aouar, uno dei nomi principali sul taccuino di Fabio Paratici continua ad essere quello di Rodrigo De Paul, capitano dell’Udinese. Nelle ultime ore, proprio il nazionale argentino potrebbe aver fornito un assist di mercato alla Juventus.

Calciomercato Juventus, De Paul rifiuta il Leeds. Vuole i bianconeri

Se fino a pochi giorni fa le possibilità per la Juve di acquistare per De Paul apparivano minime, proprio nelle ultime ore il giocatore dei friulani avrebbe preso una decisone che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Vicinissimo al Leeds United del ‘loco’ Bielsa, secondo il Messaggero Veneto, De Paul avrebbe comunicato all’Udinese l’intenzione di rifiutare la proposta del club inglese. Nelle intenzioni del fantasista argentino ci sarebbe quella di aspettare la Juventus, unica opzione desiderata dall’ex giocatore del Valencia.

Per cedere il proprio capitano, l’Udinese continua a chiedere non meno di 30 milioni di euro. Il Leeds, neo promosso in Premier League, al momento risulta l’unica squadra in grado di avvicinarsi alla richiesta della famiglia Pozzo. La decisone di De Paul, potrebbe però clamorosamente cambiare gli scenari, con la Juventus pronta a tentare il colpo.

