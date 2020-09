Calciomercato, occasione Juventus | Vice campione d’Europa in saldo

Juventus a caccia di un terzino sinistro, il Paris Saint-Germain punta ad un laterale ed ha messo nel mirino Bellerin: lo spagnolo può liberare Bernat

Il solo Alex Sandro non può bastare. I problemi fisici che hanno coinvolto anche Danilo e De Sciglio, che non sono certamente due prime scelte nella rosa di Andrea Pirlo, costringeranno la Juventus a sondare il terreno per un terzino sinistro. Il club bianconero valuterà attentamente Luca Pellegrini, ma sembra certo che si fionderà sul mercato per acquistare un laterale mancino.

Calciomercato Juventus, occasione Bernat a sinistra

E in questo senso l’occasione a sinistra può arrivare da Parigi. Il Paris Saint-Germain, ha sottolineato il ‘Guardian’, avrebbe infatti lanciato l’offensiva per Hector Bellerin dell’Arsenal. Per l’esterno spagnolo sarebbero stati offerti 35 milioni di euro. Una cifra senz’altro importante. Ma l’arrivo di Bellerin potrebbe a sua volta liberare un altro laterale, che potrebbe corrispondere a Juan Bernat. Vero che Bellerin gioca prevalentemente a destra, mentre Bernat agisce sulla fascia opposta.

L’ex Bayern Monaco ha però un contratto sino al 2021 e il Psg potrebbe decidere di cederlo nel caso in cui il rinnovo non arrivasse. E la Juventus potrebbe approfittarne. Anche perché il terzino partirebbe con un prezzo decisamente di favore. Difficile che il costo del cartellino possa infatti superare i 15 milioni di euro.

Un’opportunità certamente vantaggiosa per la Juventus, che regalerebbe a Pirlo un’alternativa di tutto rispetto per la corsia mancina.

