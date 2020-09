Calciomercato Inter, c’è l’accordo | Top player in arrivo!

L’Inter è pronta a chiudere il super colpo per la gioia di Conte: accordo con il pupillo di Conte, firma più vicina

L’Inter è pronta a mettere a segno un super colpo, per la gioia di mister Conte. Lasciato andare via Tonali che nelle prossime ore si accaserà al Milan, il club nerazzurro ha in pugno il top player richiesto dal tecnico leccese per l’attuale sessione di calciomercato. Accordo raggiunto, la firma nelle prossime ore: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto da 75 milioni e formula a sorpresa | Inter ko!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scenario clamoroso su Messi | Il piano di Bartomeu

Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: “Vidal in nerazzurro!”

Arturo Vidal e l’Inter non sono mai stati cosi vicini. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il centrocampista cileno avrebbe ormai trovato l’accordo con la società di Steven Zhang sull’ingaggio. Resta da raggiungere l’intesa tra l’agente del calciatore, Fernando Felicevich, ed il Barcellona per la rescissione con i catalani.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La ‘conditio sine qua non‘ posta dall’Inter per chiudere a titolo definitivo l’acquisto del nazionale cileno. Il portale spagnolo sottolinea come nei prossimi giorni Marotta chiuderà una volta per tutte la vicenda, con la firma di Vidal sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 30 giugno 2023.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, clamoroso addio | Messo sul mercato



Un ricco triennale, con l’ipotesi Juventus lontana: il club bianconero non mai preso seriamente in considerazione un ritorno del mediano 33enne.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, difensore in uscita | Offerta dalla ‘big’