Calciomercato Inter, Skrinar-Psg | Il difensore allo scoperto!

Il difensore slovacco parla dal ritiro con la nazionale e si sbilancia sul suo futuro all’Inter: ecco le parole del centrale difensivo

L’Inter è tra le società maggiormente attive per quanto riguarda le operazioni di calciomercato. Archiviata la pista Tonali, i sogni in mediana sono Kantè e Vidal. In difesa, invece, da valutare il futuro di Milan Skriniar accostato prepotentemente al Psg: lo slovacco torna a parlare e annuncia il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen allo scoperto | Messaggio a Conte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen in bilico | Assalto Real

Calciomercato Inter, parla Skriniar: messaggio al Psg

Il difensore ha parlato dal ritiro con la Slovacchia, ribadendo la sua volontà per il futuro. “Io via dall’Inter? Non ho informazioni a riguardo, sono un giocatore dell’Inter e ho tre anni di contratto“. Il centrale, dunque, allontana l’ipotesi addio con il Psg in primissima fila per acquistarlo: “Conte mi vuole ancora, la società non mi ha detto che non mi vuole più. Il mister deve scegliere tra 30 calciatori, non è semplice ma lo fa per il bene dell’Inter”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dichiarazioni dunque da vero leader per l’ex difensore della Sampdoria, pedina imprescindibile del 3-5-2 di Conte. Skriniar ha poi concluso: “Non ho motivo di lasciare l’Inter, nel finale di stagione ho giocato bene ma l’importante era che la squadra ottenesse buoni risultati”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Provocazione dei nerazzurri!

L’Inter dunque si tiene stretto il suo difensore, al momento la posizione di Skriniar sembra strettamente legata alla maglia nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, la permanenza di Conte non è certa | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, duello Inter-Juventus | L’ex Milan vuole tornare!