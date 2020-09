Calciomercato Inter, Eriksen in bilico | Assalto Real

L’Inter lavora sul calciomercato e nel frattempo pensa anche alle possibili uscite. Il Real Madrid pensa a Eriksen: pronta l’offerta!

Quella che si è conclusa da pochi giorni è stata una stagione particolare per l’Inter, che ha speso tanto ed è migliorata anche dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni ma non è comunque riuscita a riportare in nerazzurro un trofeo che manca da ormai quasi dieci anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, duello Inter-Juventus | L’ex Milan vuole tornare!

La compagine allenata da Antonio Conte ci è andata vicina sia in Serie A che in Europa League ma si è fermata al secondo posto in campionato e in finale nella competizione europea, perdendo per 3-2 con il Siviglia. Ora la società vuole rialzarsi e provare a continuare il percorso di crescita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo con Higuain | Addio in vista!

Calciomercato Inter, il Real Madrid pensa a Eriksen: la possibile offerta

Si ripartirà da Antonio Conte come deciso la settimana scorsa e la dirigenza dovrà muoversi di conseguenza, provando ad accontentare le richieste del tecnico nerazzurro. Per fare mercato in entrata però ci potrebbero essere anche delle uscite importanti e non è da escludere la partenza di Christian Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c’è l’accordo | Top player in arrivo!

Il danese è arrivato a gennaio ma non si è mai ambientato in Italia, probabilmente per via dello schema di gioco di Conte che non prevede giocatori con le sue caratteristiche. Secondo quanto riportato da Defensa Central, su di lui ci sarebbe l’interesse del Real Madrid che però, causa coronavirus, potrebbe non spingersi oltre i 20 milioni di euro.

L’Inter a sua volta potrebbe far partire Eriksen per circa 50 milioni di euro dunque ad oggi sembrerebbe difficile che le parti trovino un accordo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio shock in Serie A | Lo porta Bernardeschi

Calciomercato Serie A, addio Milinkovic-Savic | Futuro con Messi!