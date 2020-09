Calciomercato Inter, Eriksen allo scoperto | Messaggio a Conte

Dal ritiro con la Danimarca, Christian Eriksen ha voluto lanciare un messaggio all’Inter e a Conte: “Situazione nuova, ero abituato a giocare titolare”.

La questione più controversa che Antonio Conte eredita dalla scorsa stagione è quella relativa a Christian Eriksen. Il danese sembra essere un giocatore che il tecnico salentino non ha mai voluto fino in fondo e che, probabilmente, gli avrebbe preferito un profilo più difensivo. L’ex Tottenham ha trovato poco spazio e, dal ritiro con la nazionale Danese, ha lanciato una frecciata al club meneghino ed al suo allenatore.

Calciomercato Inter, Eriksen avvisa Conte: “Ero abituato a giocare titolare”

Arrivato a Milano con una presentazione in grande stile alla Scala, Christian Eriksen non ha vissuto l’impatto che desiderava con la maglia dell’Inter. Dal ritiro della Danimarca, il trequartista ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto esplicite ai microfoni di ‘Dr Sporten’. “Non ho idea di che cosa succederà al mio ritorno a Milano. Voglio poter ricominciare da zero, ma bisogna vedere anche che cosa pensa l’allenatore. Ero abituato a giocare titolare, questa è una situazione nuova per me. Ma sono sicuro di aver fatto la mia parte, nel complesso sono contento di essere all’Inter”. I dubbi e le incertezze sembrano infestare la testa di Eriksen, che potrebbe optare per un addio al club nerazzurro già in questa sessione di mercato.

