Il futuro di Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall’Inter. Sul centrocampista croato, spunta l’interesse di una ‘big’ inglese. Nerazzurri pronti ad approfittarne.

Nuovi sviluppi sul ‘caso’ Brozovic per l’Inter. Nonostante la centralità negli schemi di Conte della passata stagione, il futuro del centrocampista croato appare sempre più lontano da Milano.

Complice alcuni episodi extra-campo, Brozovic risulta uno dei primi nomi nella lista delle uscite per la squadra di Antonio Conte. La società nerazzurra è decisa a sacrificare l’ex Dinamo Zagabria per finanziare le prossime operazioni in entrata, su cui il club di Viale della Liberazione sta lavorando in queste ore.

Calciomercato Inter, per Brozovic spunta il Chelsea di Lampard. Conte pronto a chiedere in cambio Kanté.

Già nel mirino delle due finaliste dell’ultima Champions League, Bayern Monaco e Paris Saint Germain, per Brozovic spunta a sorpresa una nuova pretendente.

Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Chelsea di Frankie Lampard ha iniziato a sondare la disponibilità di Brozovic per un eventuale trasferimento ai Blues.

Complice della trattativa appena avviata, un ex conoscenza della Serie A e dell’Inter. A consigliare Brozovic al tecnico Lampard, sarebbe stato infatti il suo compagno di squadra in nazionale Mateo Kovacic, centrocampista ex Inter e Real Madrid. La duttilità di Brozovic, e la sua giovane età, rispecchierebbero in pieno i canoni richiesti da Lampard per il suo nuovo Chelsea.

Venuto a conoscenza dell’interesse del club di Abramovich, l’Inter vedrebbe di buon grado la soluzione Chelsea per Brozovic. A convincere il club meneghino, la possibilità di imbastire uno scambio con il grande obiettivo dei nerazzurri per il centrocampo, Ngolo Kanté. Esplicita richiesta di Conte, per Kanté il Chelsea chiede oltre 50 milioni di euro, cifra considerata pari a quella che l’Inter chiederebbe per Brozovic.

