Conte chiede un altro attaccante all’Inter per completare il reparto offensivo. Potrebbe tornare d’attualità il profilo di Kean, con Vecino offerto all’Everton

L’Inter ha mollato Tonali nel duello con il Milan, con la società nerazzurra che per rinforzare il centrocampo punta a degli innesti più d’esperienza come Vidal e Kante, pupilli mai troppo nascosti di Antonio Conte. All’ex Ct della Nazionale serve anche un esterno per completare la rosa in vista della prossima stagione, in attesa dell’arrivo di Kolarov ormai ad un passo dal vestire la maglia dei meneghini.

Inter, scambio Kean-Vecino per beffare la Juventus

Inoltre, dopo il riscatto di Alexis Sanchez e la conferma sempre più vicina di Lautaro Martinez, Conte ha chiesto a Marotta ed Ausilio un’altra punta di livello per completare il reparto offensivo a sua disposizione. Per Dzeko sono avanzati i discorsi con la Juventus, così il mister leccese ripensa ad un nuovo assalto per Giroud. Il francese già a gennaio fu fortemente nei pensieri di Conte, prima della permanenza e del rinnovo con il Chelsea. L’Inter ci riproverà, ma se dovesse fallire nuovamente l’assalto il nome buono per l’attacco nerazzurro potrebbe essere quello di Moise Kean. Il giovane nazionale italiano può lasciare l’Everton e negli ultimi tempi la Juventus è tornata sulle sue tracce per riportarlo a Torino. Marotta lo aveva messo nei radar già un anno fa prima del trasferimento in Inghilterra e adesso potrebbe pensare ad un nuovo tentativo mettendo sul piatto Matias Vecino per strapparlo alla concorrenza della ‘Vecchia Signora’.

Il centrocampista uruguaiano è in uscita dall’Inter e piace ad Ancelotti per l’undici dei ‘Toffees’. Con l’imminente arrivo però di Allan a Liverpool, il tecnico di Reggiolo non avrebbe per il momento l’urgenza di attingere dal mercato per un nuovo mediano.

G.M.