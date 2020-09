Calciomercato, maxi scambio in Serie A | Cinque giocatori coinvolti!

La Serie A è pronta ad iniziare una nuova stagione. Tra circa venti giorni si inizierà con la prima giornata e le big d’Italia sono pronte a colpi importanti

Dalla Juventus all’Inter passando per Napoli e Roma. In Serie A tutte le principali compagini italiane non vedono l’ora di mettere a segno altri colpi avvincenti in vista della prossima stagione. Così potrebbe nascere un maxi scambio davvero incredibile in massima serie.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sfuma l’obiettivo | Sostituto da Guardiola

Calciomercato, scambio Roma-Napoli con Milik e Under (e non solo)

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Napoli e Roma sarebbero in contatto da diverso tempo per imbastire una trattativa per il trasferimento dell’attaccante polacco Arek Milik nella Capitale. De Laurentiis avrebbe scelto come contropartita tecnica Cengiz Under più 20 milioni di euro, mentre la società giallorossa vorrebbe anche inserire il giovane talento Riccardi senza un conguaglio economico.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Da Madrid il nuovo difensore

Ma l’operazione tra le due società di Serie A non si fermerebbe qui. Il Napoli sarebbe interessato, inoltre, al centrocampista Jordan Veretout dopo l’addio di Allan all’Everton. La Roma lo valuta intorno ai 30 milioni di euro e così lo stesso numero uno del club partenopea potrebbe anche pensare di inserire il difensore serbo Maksimovic con un maxi scambio senza precedenti.

Una situazione del tutto nuova con Roma e Napoli che proveranno a chiudere in tempi brevi la maxi-trattativa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Vidal apre alla cessione | “Se mi chiama Pirlo”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, c’è l’affondo per l’esterno | Richiesto da Cristiano Ronaldo