Calciomercato Milan, non solo Ibra | Raiola porta il colpo Champions

Calciomercato Milan, dopo Ibrahimovic può arrivare un altro 'regalo' da Mino Raiola: super colpo per i rossoneri

Incassato il rinnovo di Ibrahimovic per un’altra stagione, il Milan si mette al lavoro per un avvio di stagione in cui dovrà essere protagonista tra campionato e coppe. Rossoneri che dovranno partire subito forte, il 17 settembre primo esame con il secondo turno preliminare di Europa League con gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Pioli mette sotto torchio i suoi e intanto attende rinforzi dal mercato. Proprio da Raiola, può arrivare un colpo niente male.

Calciomercato Milan, idea Lingard: si può fare

L’agente di Ibra, infatti, tra gli altri gestisce anche gli interessi di Jesse Lingard. Per il giocatore della nazionale inglese, è stata una stagione da dimenticare al Manchester United, una nuova avventura all’estero è possibile. Il contratto con i ‘Red Devils’ è in scadenza nel 2021 e all’orizzonte non si intravede il rinnovo. Anzi, la cessione in Inghilterra è stata già messa in conto.

Il 27enne è un giocatore poliedrico (può giocare da mezzala offensiva o da esterno d’attacco) e già di grande esperienza. Visto il contratto in scadenza, potrebbe anche sbarcare a Milano per una cifra non particolarmente elevata, tra i 15 e i 20 milioni di euro.

