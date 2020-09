Calciomercato Milan, colpo Chiesa | Richiesta clamorosa della Fiorentina!

Il Milan è pronto a farsi avanti per Federico Chiesa, corteggiato da diversi club: per l’esterno, Commisso avanza una richiesta a sorpresa

Sono giorni caldissimi in casa Milan per quanto riguarda gli obiettivi di calciomercato. Rinnovato il contratto di Ibrahimovic, in attesa di quello di Donnarumma, i rossoneri annunceranno nelle prossime ore il colpo Tonali. Non è finita qui, però. Il club di via Aldo Rossi è scatenato ed è pronto a stringere anche per Federico Chiesa: possibile maxi-scambio con la Fiorentina di Commisso.

Calciomercato, Milan-Chiesa: Commisso vuole il pilastro rossonero

Un’idea che sta prendendo forma nelle ultimissime ore di mercato. Il Milan vuole Federico Chiesa per rinforzare l’attacco di mister Pioli. I rossoneri si stanno quindi facendo avanti con la dirigenza gigliata che, tuttavia, avrebbe rilanciato chiedendo ai rossoneri il cartellino di Ismael Bennacer. Con l’approdo di Tonali in quel di Milanello ed il sempre più probabile ritorno di Bakayoko, il nazionale algerino non è più così sicuro di restare.

C’è la possibilità di una plusvalenza da parte della società rossonera. Arrivato nell’estate 2019 dall’Empoli per 16 milioni, il centrocampista ha una clausola rescissoria di 50 milioni valida a partire dal 2021.

Bennacer dunque può essere la chiave vincente per il colpo Chiesa: valutazioni simili, la palla passa a Maldini e Massara.

