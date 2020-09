Calciomercato Serie A, addio Milinkovic-Savic | Futuro con Messi!

In questa finestra di mercato appena iniziata Milinkovic-Savic potrebbe dire addio alla Lazio: nel suo futuro ci sarebbe Lionel Messi.

Da diversi anni Sergej Milinkovic-Savic si è confermato come uno dei migliori giocatori della Serie A. Dopo l’ennesima grande stagione, potrebbe essere arrivato il momento del grande salto per il centrocampista serbo. Il ‘Sergente’ quest’anno è stato protagonista di un annata meno spettacolare del solito a livello realizzativo, ma di enorme impatto tecnico ed emotivo su compagni e rivali. Il futuro di Milinkovic-Savic sembra allontanarsi dalla Capitale: il suo destino potrebbe incrociarsi con quello di Lionel Messi.

Calciomercato Serie A, PSG ‘piglia tutto’ | Messi e Milinkovic-Savic

Secondo quanto rivelato da ‘Foot Mercato’, il PSG starebbe seriamente valutando di acquistare Lionel Messi. Per questa ragione, il club parigino si sarebbe preso un momento di riflessione, congelando di fatto il mercato. I francesi vorrebbero trovare la soluzione giusta per portare l’argentino sotto la Tour Eiffel, anche a costo di perdere un giocatore come Neymar. Al momento il PSG avrebbe messo in ghiaccio anche un’offerta per Sergej Milinkovic-Savic, ma sarebbe pronto a tornare alla carica con la Lazio una volta definita l’operazione Messi. Una pessima notizia anche per Juventus ed Inter che, anche se a distanza, non hanno mai smesso di monitorare il serbo.

Uno scenario incredibile per il centrocampista biancoceleste, che in pochi mesi si ritroverebbe dal giocare con la ‘Scarpa d’Oro’ del 2020 a condividere lo spogliatoio con uno che quel trofeo lo ha vinto per sei edizioni. Un fuoriclasse assoluto e totale come Leo Messi. Tutto questo, però, sarebbe possibile qualora si riesca a risolvere in qualche modo la disputa fra la ‘Pulce’ ed il Barcellona. Una questione che, però, rischia seriamente di trascinarsi per le lunghe.

