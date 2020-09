Calciomercato Juventus, beffa Suarez | L’Inter frena i bianconeri

Calciomercato Inter e Juventus, nuovo intreccio: cambia tutto per Suarez, ‘colpa’ dei nerazzurri

Il centro di gravità del calciomercato degli ultimi giorni è, inevitabilmente, Barcellona. Il caso Messi e le ‘epurazioni’ volute da Koeman possono creare movimenti davvero notevoli, soprattutto sul mercato degli attaccanti. La posizione di Suarez è infatti al vaglio, con il bomber uruguaiano finito con decisione nel mirino della Juventus. Per i bianconeri, si tratterebbe di una alternativa di grandissimo livello. Tuttavia, nelle ultime ore, ci sarebbe stato un nuovo ribaltone che potrebbe cambiare tutto.

Calciomercato Inter e Juventus, dietrofront Barcellona su Suarez: ecco perché

In Spagna, ‘El Chiringuito’ sostiene infatti che Suarez potrebbe clamorosamente restare in maglia blaugrana. La beffa per la Juventus potrebbe arrivare indirettamente dalla grande rivale, l’Inter. Il Barça infatti avrebbe grandi difficoltà sul mercato per acquistare un centravanti al posto del ‘Pistolero’. In particolare, la missione Lautaro Martinez sarebbe ormai diventata impossibile.

Ecco perché Koeman avrebbe avuto un colloquio con il suo numero 9 e starebbe cercando con lui un punto di incontro, tornando sui suoi passi. Suarez, alla fine, potrebbe anche restare al Camp Nou.

