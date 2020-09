Dopo le dichiarazioni dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, la Juventus medita il clamoroso colpo dai neroverdi. Altra beffa di mercato per l’Inter.

Dopo lo ‘scippo-Tonali’ da parte cugini del Milan, l’Inter di Conte rischia di subire un’altra ‘beffa’ in questo calciomercato. Intervenuto ieri sera ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’Amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non ha smentito possibili accordi futuri con i nerazzurri per i gioielli dei neroverdi, Boga e Locatelli.

Ma nella giornata odierna, le dichiarazioni di uno dei giocatori direttamente interessati, potrebbero però aver fornito un assist di mercato inaspettato alla Juventus. Il ds dei bianconeri, Fabio Paratici, starebbe pensando ad un’offerta clamorosa per il Sassuolo, con una formula che potrebbe far vacillare la dirigenza emiliana.

Calciomercato Juventus, Paratici punta al doppio colpo Boga-Locatelli per il 2021.

La clamorosa idea di mercato che nelle ultime sembra prendere corpo nell’ambiente della Juventus, riguarderebbe proprio i talenti del Sassuolo inseguiti dall’Inter, Boga e Locatelli.

A convincere la Juve a tentare il maxi-colpo, le parole pronunciate da Locatelli a margine della conferenza stampa nel ritiro della Nazionale italiana. Stuzzicato dai giornalisti in sala, alla domanda circa un interessamento della Juventus nei suoi confronti, il giovane centrocampista non si è certo nascosto, dichiarando di avere come proprio idolo il neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, e di vivere come un sogno il fatto di essere accostato alla Juve.

L’idea della dirigenza bianconera è quella di mettere sul piatto un’offerta unica per Boga e Locatelli, valutati dal Sassuolo rispettivamente 40 e 35 milioni di euro. La ‘mossa’ che la Juventus sta meditando per convincere gli emiliani a cedere i suoi gioielli riguarderebbe la possibilità di lasciare i due giovani calciatori per un altro anno alla corte di De Zerbi, inserendoli in rosa solo a partire dalla prossima stagione. Questo, anche per puntare ad uno ‘sconto’ da parte del Sassuolo, che vedrebbe di buon grado la chance di tenere i due pezzi pregiati della rosa di De Zerbi ancora al Mapei Stadium.

