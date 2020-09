Calciomercato Juventus, ‘scippo’ Inter in extremis | Contatti con Ausilio

L’Inter potrebbe anticipare in extremis la Juventus per il centravanti: i nerazzurri si cautelano in caso di addio di Lautaro e Ausilio avvia i contatti.

Lo scossone creato dal caso Messi ha rimescolato le carte in tavola ed il Barcellona potrebbe tornare alla carica per Lautaro Martinez. In caso di cessione dell’argentino, poi, all’Inter si creerebbe un problema in avanti. A pochi giorni dall’inizio del ritiro, infatti, Antonio Conte rischierebbe di trovarsi senza un partner d’attacco per Lukaku. Per questo motivi i nerazzurri si sarebbero inseriti in extremis nella trattativa della Juventus per il centravanti: Piero Ausilio avrebbe già avuto dei contatti con l’agente del giocatore.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Dzeko | Contatti con l’agente!

Mentre la Juventus continua a fare passi avanti con la Roma per arrivare ad Edin Dzeko, l’Inter potrebbe inserirsi nella trattativa. Un tentativo in extremis quello dei nerazzurri che, spaventati da un possibile assalto del Barcellona per Lautaro Martinez, avrebbero pensato ancora all’attaccante bosniaco. Già a gennaio, infatti, il club meneghino aveva provato ad arrivare a Dzeko. Nelle ultime ore, Piero Ausilio avrebbe avuto dei contatti direttamente con Silvano Martina -agente del bomber giallorosso- per sondare il terreno.

Nonostante questo tentativo dell’Inter, al momento la Juventus sembra essere ancora in vantaggio per Edin Dzeko. Molto del futuro del centravanti bosniaco, però, passerà dalla decisione di Andrea Pirlo. Se il tecnico bresciano dovesse decidere di virare su Suarez, il rischio per l’ex attaccante del Manchester City sarebbe quello di restare bloccato a Roma. Il nuovo interessamento dei nerazzurri potrebbe offrire un’ottima exit-strategy per il bomber giallorosso nel caso in cui venisse ‘scaricato’ dai bianconeri.

