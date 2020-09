Calciomercato Juventus, inserimento del Milan | Offerti soldi e Paquetà!

La Juventus potrebbe tentare un grande colpo in Serie A, ma dovrà fare i conti anche con il Milan: i rossoneri offrono soldi più il cartellino di Paquetà.

Fra le società più scatenate in questo avvio di mercato, a sorpresa c’è il Milan. Dopo aver rinnovato ufficialmente il contratto di Ibrahimovic, i rossoneri stanno stringendo per Sandro Tonali. Il ‘Diavolo’ ha già fissato le visite mediche del centrocampista del Brescia. Inoltre, il Milan sembra essere intenzionato ad inserirsi nella corsa ad un obiettivo della Juventus in Serie A. Paolo Maldini è pronto ad offrire 30 milioni complessivi più il cartellino di Lucas Paquetà.

Calciomercato Juventus, anche il Milan su Chiesa | Paquetà e soldi l’offerta!

Nelle ultime giornate si è registrato un ritorno di fiamma della Juventus su Federico Chiesa. I bianconeri starebbero cercando la formula migliore da presentare alla Fiorentina per portare a Torino l’esterno classe ’97. Intanto, però, Fabio Paratici potrebbe avere a che fare con della concorrenza dalla Serie A. Come rivelato da ‘SportMediaset’, il Milan avrebbe pronta un’offerta per Chiesa: Lucas Paquetà più 20 milioni di parte fissa e altri 10 milioni di bonus. Una proposta allettante, che potrebbe essere accolta dalla ‘Viola’ nelle prossime settimane.

La Juventus, quindi, potrebbe essere costretta a dare un’accelerata alla trattativa per arrivare all’esterno d’attacco viola. Altrimenti, i bianconeri potrebbero essere costretti a mollare il colpo. A beffare il club piemontese potrebbe essere la maggiore rapidità d’azione di cui potrebbe disporre il Milan. La Juventus, infatti, finché non riesce a completare delle operazioni in uscita sarà più ingessata anche nel mercato in entrata.

