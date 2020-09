Calciomercato Inter, sprint per Vidal | Conte lo vuole per il ritiro!

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Arturo Vidal: il centrocampista cileno sarebbe ad un passo dall’Inter, accordo ad un passo

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato con la possibilità di arrivare a giocatori già pronti per Antonio Conte. Il centrocampista cileno, Arturo Vidal, potrebbe liberarsi dal Barcellona per abbracciare nuovamente il suo ex allenatore ai tempi della Juventus. I prossimi giorni potrebbero essere già decisivi in vista della prossima stagione con la possibilità della società nerazzurra di arrivare al guerriero sudamericano.

Calciomercato Inter, assalto a Vidal: Conte ci crede!

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ci sarebbe già un’intesa di massima per un contratto di due anni più l’opzione per il terzo sulla base di 6 milioni netti a stagione. L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, che lo conosce molto bene fin dai tempi di Torino, lo vorrebbe già avere a disposizione per l’inizio del ritiro nerazzurro in programma a partire da lunedì prossimo. Lo stesso agente del giocatore, Fernando Felicevich, vorrebbe fissare un incontro con il Barcellona per chiudere il trasferimento del suo assistito pronto al ritorno in Serie A.

