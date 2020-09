Decisa ad affondare il colpo per il centrocampista richiesto da Conte, l’Inter è pronta a sacrificare uno dei suoi pezzi pregiati in difesa.

Dopo la conferma sulla panchina nerazzurra, Antonio Conte è deciso a rinforzare l’organico dell’Inter, puntando, se necessario, a sacrificare alcuni pezzi pregiati della rosa.

Reparto su cui l’Inter sta lavorando da settimane è il centrocampo, con il direttore dell’aerea tecnica Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio decisi a chiudere per Arturo Vidal e almeno uno, se non due calciatori tra N’Golo Kanté , Tanguy Ndombelé e Thomas Partey.

Calciomercato Inter, Skriniar in uscita. C’è l’offerta del Paris Saint Germain

Per accogliere i nuovi innesti richiesti da Conte, l’Inter sta programmando diverse uscite, alcune in via di definizione e altre che potrebbero rivelarsi obbligate per finanziare le onerose operazioni in entrata.

Tra i nomi in uscita, la società nerazzurra avrebbe preso una decisione a sorpresa: sacrificare Milan Skriniar. il difensore slovacco, punto fermo della difesa dell’Inter al suo arrivo, non è riuscito ad entrare nei rigidi meccanismi di Antonio Conte nell’ultima stagione, finendo di fatto rilegato in panchina.

Gli estimatori per l’ex Sampdoria di certo non mancano, soprattutto all’estero. In passato accostato al Manchester United, per Skriniar potrebbe profilarsi un clamoroso passaggio al Paris Saint Germain. Secondo Sportmediaset infatti, i parigini avrebbero presentato un’offerta ufficiale all’Inter da circa 50 milioni di euro. La cifra, per il momento, non viene considerata congrua dalla società di Viale della Liberazione. Per Skriniar, l’Inter chiede 70 milioni di euro, cifra lontana dai 100 milioni chiesti nella scorsa stagione ma abbastanza per finanziare le casse nerazzurre in vista dei colpi a centrocampo.

Si attendono nuovi sviluppi nelle trattativa. Il ds del PSG, Leonardo, è deciso a presentare una nuova offerta all’Inter, con Skriniar che andrebbe ad ereditare la posizione lasciata libera da Thiago Silva nella difesa parigina.

