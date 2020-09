Calciomercato Inter, Skriniar confermato | Altro addio eccellente!

Milan Skriniar sarà ancora un punto di riferimento della formazione di Antonio Conte, mentre potrebbe arrivare a breve una cessione eccellente

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato non solo per quanto riguarda gli acquisti. Milan Skriniar sarebbe stato confermato in vista della prossima stagione dopo gli ultimi mesi in bilico tra panchina e futuro. Il centrale slovacco sarà ancora un punto di riferimento per Antonio Conte, mentre potrebbe dire addio un altro nerazzurro.

Calciomercato Inter, cessione vicina per Godin

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” tutto sarebbe nato dopo il famoso “patto di villa Bellini” con l’ex Atletico Madrid pronto ad un’altra avventura entusiasmante della sua ricca carriera. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare così l’annuncio ufficiale con Skriniar confermato al centro del progetto nerazzurro. Su Godin ci sarebbero diversi top club europei: possibile anche un suo possibile ritorno in Spagna. L’Inter, infine, tornerà nuovamente in campo lunedì prossimo per iniziare una nuova stagione sotto la gestione dell’allenatore leccese. L’obiettivo è quello di colmare ancora il gap con la Juventus per nuovi successi.

